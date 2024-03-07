西安青島個人遊首天開放 即日買機票來港

冀食點心幫襯茶餐廳 訪主題樂園登山頂 內地開放西安、青島來港個人遊（自由行）首日，兩地均有旅客「飲頭啖湯」搶閘來港玩樂。昨午乘坐西安抵港航班訪港的西安旅客李先生計劃留港5天，將遊覽主題樂園，以及吃港式點心，又說以個人遊身份訪港的申請過程簡單，未來會考慮再來香港。青島旅客則計劃來港深度遊，感受中西文化及盡享美食。另外，文化體育及旅遊局局長楊潤雄下周二（12日）及下周三 （13日） 會訪問西安、青島市，屆時會與相關官員會面，並出席由香港旅發局為當地旅遊業界舉辦的簡報會。

西安及青島昨各有一班飛機抵港，西安航班於早上10時起飛，下午約1時抵達。來自西安的首名個人遊旅客約於下午兩時才「現身」。李先生表示，自小看香港電視劇長大，一直希望來港感受地道文化，但礙於簽注問題而缺乏機會。今次是第二次來港，對上一次是1月，他來港兩天跑馬拉松，由於行程趕急而沒觀光，是次則打算與母親在港5天，前往海洋公園、太平山頂看夜景，以及乘坐天星小輪等，亦打算到佐敦一間茶餐廳感受風土人情，以及吃點心，無特定預算在港消費多少。

申簽注一小時內獲批 李續指，「個人遊」簽注的申請流程較對上一次「團體簽注」簡單，能夠透過自助機自行辦理，過關時人員詢問的問題亦較少，感覺良好，未來會考慮再來港旅遊。

至傍晚約6時，另一批青島「個人遊」旅客一行6人抵港，當中包括一對新婚夫婦及一位山東美食的網誌作者，都是昨早才申請個人遊簽注，一小時內獲批，即時購買機票來港。香港旅遊發展局及青島同鄉會分別安排代表到機場迎接及送上心意禮包。

青島旅客、網誌作者白小姐指，其網誌一向分享吃喝玩樂，對香港的飲食文化、及中西合璧感覺非常好，來港5天打算深度玩，故不打算途中轉戰澳門。她打算到廟街及米芝蓮餐廳吃美食，亦計劃到博物館參觀。白昨早9時才辦理簽注，過程十分順利。

議員陸瀚民表示，以往青島來港的旅客主要是跟團或商務性質，個人遊對他們來說既新鮮又吸引，他希望青島市放寬個人遊後，可有30%至50%的客量增長。陸續指，得悉部分青島的旅行社未來將會陸續推出新旅遊產品，期望酒店及旅遊業界能夠推出優惠套票方便旅客，又建議港府倣效澳門贈送船票的措施，吸引更多地方的旅客來港旅遊及消費。

旅遊促進會總幹事崔定邦則預計，在港府新推出的煙火及無人機表演配合下，能吸引更多內地旅客於五一長假期來港，又建議業界與不同的個人遊城市合作，推動香港和內地的旅客互相到訪，互惠互利。