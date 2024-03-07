153劏房業主違租管 罰29萬元

【本報訊】不少等待上樓的市民都居於劏房，房屋局向立法會提交本港落實劏房租管法例兩年多的執法情況，截至今年2月底，差餉物業估價署（估價署）識別了2,941宗業主涉嫌違反《業主與租客（綜合）條例》的個案，當中有153宗劏房業主涉違反規管租賃事宜遭檢控，合共被罰款29萬元，另有63宗個案已作出檢控並正等待聆訊。當局又針對性打擊劏房租戶被濫收水電費等，截至2月底，差餉物業估價署及水務署共作出36宗檢控。

下年度目標 巡查不少於千戶 房屋局的文件表示，截至2月底，有20名業主因要求租客繳付不符規定的款額而被定罪，罰款介乎2,000元至18,600元，合計總罰款共46,000元；水務署同期亦成功檢控16宗濫收劏房租戶水費的個案，有關人士被罰款1,000元至6,500元，合計總罰款共60,200元。

另外，估價署指新一年訂下績效指標，目標於2024至25年度查核不少於1,000個劏房戶業主，了解他們有否觸犯針對規管租賃的罪行。為進一步打擊劏房業主濫收水費，發展局擬修訂相關條例及規例，加強水務監督在調查濫收水費個案時取證和披露資料的權力，又會提高濫收水費的罰則。正進行修訂的《2023年水務設施（修訂）條例草案》已交立法會審議，若獲三讀通過，當局預計最快可在本月實施。