馮祥記清盤 工會獲近百求助 涉款1.5億

【本報訊】擁有逾四十年歷史的建築公司馮祥記，日前宣布自動破產，進入清盤程序，大批公司直屬員工及轄下多個判頭被拖糧。香港建造業總工會昨日表示，截至前日下午5時，一共接獲近百位工人求助，連同欠薪、代通知金及遣散費，涉及金額逾1.5億元。工會料受影響人數會繼續增加，涉款未見頂，要求勞工處盡快成立工作小組處理事件。

二判被拖欠逾7000萬工程費 當中有個別判頭被拖欠逾7,000萬元工程費。馮祥記二判負責人張先生為是次事件的苦主之一，他透露其公司自父親經營的年代已與馮祥記合作，雙方合作至今30多年，有90%生意均來自馮祥記，但馮祥記約6、7年前起開始「拖數」，至今涉及17個地盤，欠款共7,100萬元，其中3個地盤尚未完工。

他解釋，馮祥記老闆馮國強曾任香港建造商會副會長，「唔相信前副會長會走數」，加上一直有地盤開、一直有新資金進入，甚至清盤前一日，該公司總辦公室亦如常開工，故不相信該公司會有倒閉先兆。他又指，該公司已墊支約100名工人薪金，涉及160萬元，但坦言事件已令不少工人失業。工會表示，工人個案中最大額款項，涉及一名地盤經理，欠薪和協助墊支材料費等，超過30萬元。工會指，「拖糧」事件在本港建造業界屢見不鮮，今次事件說明政府在去年11月下旬所提出《建造業付款保障條例》草案的迫切性及重要性。工會呼籲立法會盡快通過相關條例，保障前線工人權益。