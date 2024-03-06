龍七公：海量中國製造 美國日日驚心

從地球最強到地球最怕，美國人的心理健康指數正逐步敗壞。今年才過去兩個多月，美國政府便動用多個部門一再發出「小心中國」禁令，近日輪到總統拜登及商務部長雷蒙多──先後發表調查中國電動車的命令，罪名是會「竊取」美國人數據，罪證是美國3大汽車巨頭業績下滑。總之，美國極可能在60天內推出加稅、禁止進口或部分禁止的措施。

價廉好用 最具威脅 國產電動車為何成了美國人的眼中釘呢？美國《紐約時報》於當地時間2月28日一篇報道可能揭開面紗的一角。報道指，全美3大汽車製造商──福特、通用汽車和斯泰蘭蒂斯最近銷售成績大幅下滑，且都沒能實現其車輛銷售目標，因美國市場湧入了大量廉價且多功能的中國電動車、混能車。

翌日，拜登便宣布要對中國輸美、連接互聯網的電動車及貨車展開調查，因為這些產品為美國的國家安全帶來風險。雷蒙多隨即為拜登的言論補刀：「假如美國的道路上有300萬中國製車輛，北京能讓它們同一時間熄火……而這些車輛每分鐘都在收集數百萬美國人的數據，然後傳回北京」。

嘩，太厲害了！雷蒙多如此大讚中國電動車的功能，又披露美國市場多麼歡迎中國電動車，彷彿雷蒙多成了中國電動車大使或代言人。怎麼看，此情此景都與去年9月她訪華時，本欲打壓中國手機，誰料卻為華為作了全球大宣傳一樣，反正全球矚目下大大推介了中國產品。她發言後，港股市場的內地電動車股價不跌反升，美國的威脅論又一次被無視了。

或者，中國只是對美國制裁漸漸免疫吧，自2018年以來，美國對中國產品多次祭出「潛在國家安全風險」的尚方寶劍，不是貿易調查，就是限制或禁止進口，或大加關稅，今年以來，中國的生物科技、大型起重機都被「國安風險」，加個電動車不奇怪，再有後來者更不可避免了。

說到這，我們大概亦要感謝《紐時》，該報的文章點名中國最大的電動車公司，指該公司的純電動及混合能源車增長速度令人震驚，去年銷售逾300萬輛，其年產能將達400萬輛，現正在巴西、泰國、匈牙利和烏茲別克斯坦設廠，未來廠房可能還會設到印尼和墨西哥……這些才是美國真正害怕的。

美國3大汽車巨頭聘請了大量員工，去年汽車業才爆發加薪抗爭，令美國經濟受傷，如今眼看中國電動車進攻愈來愈厲害，政府政界先是羅織罪名妖魔化自家企業的競爭對手，然後以加稅保護自己的同業，這套操作，美國商務部及政界都稔熟了，再次或N次複製真沒有難度。

其實，美國人還有一件擔憂得睡不着覺的事，每天中國有400萬小郵包進入美國，這些數量驚人的電商貨品通關檢驗很難細緻，查少了美國政府害怕，查多點根本難以負荷，最難搞的是美國政府無法煞停美國人買平貨的購物自由。