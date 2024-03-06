笑看天下：伊朗舉措 老美難安

中東局勢失控，以哈停火無望，加薩人道危機惡化，相信會有更多巴人處於飢餓狀態，甚至更多兒童餓死！以哈暫時停火談判屢遇障礙，消息指哈馬斯拒絕提供完整嘅生還人質名單，以色列周日抵制當日喺埃及開羅舉行嘅談判，冇派遣代表團，是以雙方能否喺本月10日回教齋戒月開始前停火添上陰霾。

另一方面，也門叛軍青年運動（胡塞武裝）4日聲稱，當日用導彈襲擊喺阿拉伯海行駛嘅一艘「以色列船隻」，同日較早前又向在紅海嘅美國軍艦施襲。胡塞武裝發言人表示，喺呢次襲擊前數小時，胡塞武裝也用導彈和無人機，攻擊了多艘喺紅海嘅美國軍艦，但未有表明是否命中。透過呢兩次行動，確認胡塞武裝不可欺，又誓言會繼續攻擊經也門嘅船隻，直至以色列停止對加薩的攻擊。

「以色列停止對加薩的攻擊」根本就係偽命題。以色列總理內塔尼亞胡話要「徹底消滅哈馬斯」，骨子裏根本就係要趕盡殺絕巴人，進行嘅係種族滅絕行動！內塔尼亞胡心狠手辣，其屠殺巴人嘅行動，焉能不激起伊斯蘭各派共憤？以哈戰事牽涉伊朗，中東地區已經無可能會平靜，亦非短期內可以解決。

伊朗被指提供情報協助胡塞武裝攻擊紅海地區船艦。美國傳媒報道，伊朗曾游說與也門被紅海相隔嘅蘇丹，希望在該非洲東北部國家沿岸建立一個永久海軍基地，並以提供配備艦載機嘅軍艦作利誘。惟蘇丹於力求解除國際制裁、與美國及以色列恢復友好關係嘅背景下，拒絕伊朗於蘇丹建海軍基地提議。之不過，伊朗嘅舉動已令美國十分不安，皆因伊朗插手蘇丹，一旦建立據點，擁有核武嘅伊朗，其勢力延伸至非洲大陸，老美豈能安枕？