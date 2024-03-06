橫眉冷看：別高估政府的影響力

近日，特區政府新一年的《財政預算案》出爐，引起的爭論忒是熱鬧，新舊財政司司長更隔空交火，彼此拳來腳往，幾乎已到了有失體面的地步。上一任財政司司長雖然退休多年，但始終沒有閒下來，此君日前公開表示，如今政府庫房入不敷支，不停以新債償舊債，終究不是辦法。他講得煞有介事，儼然端出一副前任掌門人的架子，狠狠地要教訓接班人。

香港政府跟西方不同，過去很少有卸任的官員，會大模大樣地批評繼任者，此舉在本城的官場上，似乎不大合乎政治倫理。現任財政司司長突然遭受前任者的譏評，自然是老羞成怒，故忙不迭在一個電台節目中反駁，說目前香港財政穩健，不怕發債，更反唇相稽，指前任司長在職期間，不積極開闢土地，使住房價格急升了兩倍，自己則不同，能勇於任事，絕不會再讓樓價飛升云云。

佛教禪宗大師經常用一句話評價弟子，此話用於兩位司長身上，似乎也十分合適，那就是「點檢下來，兩皆有過。」上任財政司司長太過冒失，如此公然批評繼任人，完全不給對方留面子，固然有錯，但現任財政司司長，將早年香港樓價飛升的問題，完全諉過於上一任之人，也是有點牽強，他未免把政府對市場的影響力，看得太高了。

事實上，過去十多年樓價猛漲，主因是全球利率低企，跟一處地方的政府造地多少，未必有必然關係。且不說台北、首爾、新加坡的樓價早年急升了多少，單論跟香港一河之隔的深圳，過去十多年的房價漲幅，便絲毫不遜於香港。今日香港的樓價終於回落了，但深圳亦然。由此可見，市場自有其規律，官老爺千萬別把自己的影響力放得太大。