筆下風雲：東方天下 絕非無因

特朗普回朝已是勢不可擋！美國聯邦最高法院裁定，科羅拉多州無權以引發2021年國會山莊暴動為由，禁止前總統特朗普參加該州總統初選；一度宣布以同樣理由剝奪特朗普初選資格的緬因州州務卿貝洛斯，亦宣布恢復將特朗普的名字列於緬因州的選票上。特朗普聞訊招積揚言，裁決是「非常巧妙的重要決定」。

遇神殺神，遇佛殺佛。特朗普顯然非常有運，在競選路上不斷掃除障礙，民主黨政府想消除拜登的最大競爭對手，已是不可能的任務。從多項民調觀之，特朗普都勝於拜登，此勢若延續下去，今年底的總統大選之日，幾可確定就是特朗普重新掌政之期。事實上，美國最高法院的法官，絕大部分為保守派，也是特朗普執政時期指派的，其裁決對特朗普有利絕對不足為奇。他在任期內指派3名大法官，最高法院保守派與自由派比例隨即變成6比3，出現數十年來最保守的局面。早前有關婦女墮胎權的羅訴韋德案被推翻，就是由保守派法官一錘定音，也符合共和黨一直提倡的價值觀，跟民主黨強調自由人權、支持婦女有權墮胎，截然相反。

可以看見，特朗普在黨內已無敵手，唯一能阻他回朝，就是其大量官司，但在保守派法官「助拳」下，正在逐一擊破。

世界正逢百年未有的大變局，除了中國崛起，美國白宮由誰人入主，亦主宰未來全球格局。惟不論特朗普又好，拜登也罷，最有力成為新一任美國總統，都是七老八十之輩。特朗普的個性固然不可預測，其回朝勢必令西方盟友與美國離心離德；而拜登的健康更是令人擔心。相較之下，東方的政治相對穩定，領導人的健康也較令人安心，如果說未來是東方的天下，絕非無的放矢。