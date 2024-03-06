龍吟虎嘯：互相理解 混得不易

俄烏之戰進入第3個年頭，總趨勢俄羅斯勝，烏克蘭敗已無懸念。問題是，烏克蘭撐住敗局還能有多久？敗到甚麼程度能和俄羅斯談判停火？要割讓多少土地？喪失多少國權？這些已經是美國西方和澤連斯基揮之不去的問題，只是大庭廣眾下不能露怯，更不能認敗求和，相反還要「盡量有分寸」的把握攻守、軟硬之道，特別是在全世界都很關注俄烏之戰兩周年之際。

日前澤連斯基在「展望今年軍事計劃」時表示，今後防守是首要任務，同時要繼續在黑海突襲俄軍，並籌備新一輪反攻。對這個有守有攻的計劃，澤連斯基其實並無多大信心，而且底氣不足。他說，抗擊俄羅斯這樣的國家，即使採取守勢，也是一項艱巨的任務和挑戰，反攻則更不易，「需要考慮保存士兵性命，冒進會導致人命損失」。他還說，烏克蘭要守住東南部地區非常重要，但雙方軍力並不對等，目前形勢敵強我弱。可見，現在是戰場上烏軍守也守不住，攻又不能攻。怎麼辦呢？想來想去，澤連斯基還是老招數，那就是他將「與合作夥伴特別是美國討論武器援助，希望獲得愛國者防空導彈及射程300公里的遠程導彈系統等」。

這是美國西方已經十分厭倦的爛招，多次被「戲子總統」死纏爛打，美西方共掏了至少2,000億美元軍火經濟援烏而無濟於事，再投下去只能泥潭更深，然而畢竟是俄烏戰兩周年之際，不能讓全世界、俄羅斯，把美國西方「看扁了」、「看笑話」，於是近日又紛紛表示，要掏些銀子出來支持烏克蘭打到底。美國總統拜登發表聲明，俄烏戰事已經兩年，烏克蘭的彈藥即將耗盡，烏方需要美國提供更多物資抵禦俄羅斯的打擊，呼籲國會不要太遲通過對外援助法案。

然而，誰都知道，拜登白頭老翁對援助烏克蘭打仗已經意興闌珊，要不是為了自己的連任選情，他早會是另一套說詞和嘴臉了。對此，澤連斯基也早已看穿，沒辦法，互相理解吧！大家都混得很不容易呀！