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跨部門灣仔掃黃 9北姑落網

涉案女子被帶走調查。 涉案女子被帶走調查。
涉案女子被帶走調查。
【本報訊】灣仔區執法部門聯同入境事務處特遣隊，早前根據線報及經調查後，於本周一下午於區內展開代號「虎尾」的掃黃行動，突擊搜查位於軒尼詩道、駱克道、盧押道及譚臣道多個樓上單位。
行動中，9名內地女子（25至45歲），涉嫌「違反逗留條件」被捕。所有被捕人士已被扣留調查，稍後將交由入境處跟進。
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