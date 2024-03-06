學童亂衝紅公仔 捱撞一字馬趴低

元朗一名穿校服、揹書包及肩掛環保袋男學童，前日早上疑因趕返學，未有留意行人燈號下衝「紅公仔」過路，遭一輛駛至的客貨車撞至彈開，雙腳擘開跌坐地上，未幾自行起身返回路邊。不少網民看畢「車Cam」片段，紛替男童捏一把汗，又指幸好該客貨車車速不快，否則「個小朋友變左（咗）炮彈」。

根據網民在社交平台上載有關「車Cam」片段顯示，事發於本周一早上8時許，當時一輛旅遊巴士由宏達路右轉入屏會街，並沿快線往元朗安寧路方向行駛。當駛至近一交通燈位後，司機疑因前方交通受阻，旅遊巴停在行人過路處前等候。

貨Van被旅巴阻擋視線 適時，一名穿校服、揹着書包及肩上掛着一個環保袋的男童，疑因趕着返學下，未有留意行人燈號為「紅公仔」，突然由旅遊巴車頭從右至左橫過馬路。適時一輛客貨車沿慢線駛至，司機疑因旅遊巴阻擋視線，未有留意該學童攝車罅步出，收掣不及下把該學童撞至彈開。學童捱撞後雙腳擘開跌坐地上，未幾他自行站起，一拐一拐步向行人安全島，一名男途人則上前查問學童情況，片段至此結束。

有網民看畢片段後指摘客貨車司機，「有經驗嘅司機，見大巴停咗，就算綠燈，都會小心慢駛」，另有人撐司機「已經揸好慢咁過，否則個小朋友變咗炮彈」、「司機算停得快，學生哥好彩」。而對於學生哥衝燈過路，有網民指「呢啲真係累死司機，好彩車速唔快」、「真係慘，畀車撞都要即刻起身趕住返學」、「希望小朋友經過今次會醒啲，唔係次次咁好彩。」