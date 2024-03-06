隧道掠內地漢360萬 孟漢提堂

【本報訊】上周三（2月28日），一名61歲內地男子，在尖沙咀重慶大廈提取約360萬元現金後，於當日上午約11時48分，攜款途經上水馬會道近寶石湖路一行人隧道時，突遭3名非華裔男子拳打腳踢致鼻樑骨折，更被搶走巨款，歹徒得逞後逃去。事主其後在途人協助下報案，並由救護車送往北區醫院治理。

執法部門翻查閉路電視片段後，鎖定涉案歹徒身份，並得悉他們於案發後往天平山村方向逃去。據悉，涉案歹徒於案發前兩日，已於尖沙咀一帶徘徊了解事主行蹤，並於當日由其中一人於尖沙咀開始跟蹤事主，另由同黨前往案發地點埋伏，趁事主行入僻靜的行人隧道後伺機犯案。

檢5.6萬贓款 66萬已匯家鄉 至本周日下午約1時，人員於深水埗福榮街一住宅大廈外，截查一名45歲孟加拉籍男子，在其身上及劏房寓所內，檢獲約5.6萬元懷疑贓款。此外，其電話的孟加拉銀行紀錄顯示有一筆約66萬元的進帳，相信歹徒已把贓款匯返家鄉。據悉，該名男子持「行街紙」留港，其後已被暫控一項「行劫」罪，案件已於昨日在粉嶺裁判法院提堂。