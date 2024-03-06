逾30％肥胖人士 體重超標不自知

【本報訊】本港為美食天堂，市民嘗盡各地佳餚大快朵頤背後，部分人不知不覺變得肥胖。衞生署指，本港15至84歲人士當中，約54％屬於肥胖或超重。有醫生指市民肥胖源於攝取過多熱量，胖男多於胖女。飲食界就指自2008年起推出「有營食肆」，如今約1,000間食肆參與，惟相對全港食肆而言不算多。

衞生防護中心非傳染病處高級醫生梁美紅，在一個電台節目中表示，市民的肥胖根源在於攝取過多熱量，失去平衡。在肥胖人士的性別比例方面，男性肥胖相對多過女性，相信與日常坐得多，活動量不足有關。她又指，只有約一成受訪者自知肥胖，超過三成說不知道，建議市民自行計算體重指標（BMI），多做體能活動，減少坐的時間，同時建立健康飲食習慣，外出用膳時可選擇「有營食肆」。

全港僅千間有營食肆 稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍在同一節目中就指，飲食業界2008年起已與政府合作，推出「有營食肆」，約有1,000間食肆參與，但相對全港1.8萬多間食肆不算多，他強調飲食業界都要顧及生意情況。然而，黃指他感受到現時市民及從業員的減鹽及減甜意識更為強烈，若醫學界在這方面有共識，可以交由飲食界方面配合推廣。