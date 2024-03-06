調查：7成青少迷惘如何為港付出

【本報訊】部分青年被社會斥責為「廢青」，對社會無貢獻。不過，有青少年關注組織調查顯示，逾90%受訪青少年熱愛香港，願意為港付出，例如做義工等參與社區發展，可是有逾七成受訪者不知可為香港做甚麼。團體又指，青少年對未來愈有希望，對自我身份迷惘感愈少。

90%受訪者熱愛香港 突破機構於2022年10至12月期間訪問1,094名青少年中，94%受訪青少年表示喜歡香港這地方；有90%青少年願為香港付出，當中付出形式主要是「做好自己」，例如勤力讀書，以及參與社區發展，例如做義工、做些文化記錄、美化社區等。

不過，研究發現，71.6%青少年雖想為香港付出，卻不知可做些甚麼；64%說不知如何為將來打算。團體分析指，青少年愈感到無助，對自我身份建立亦愈感迷惘。相反，青少年希望感愈強，自我身份的迷惘感愈低。

突破機構事工研究及發展部研究幹事林俊杰表示，反映青少年大多對香港有感情，他們會按環境轉變而用不同形式為這地方付出。但無力感會令青少年不知如何付出，亦使他們對自我發展感迷惘。團體推出多個青年社區參與計劃，助他們發現自己能力，重新肯定其身份，以及找出在城市中的定位。