東呼即應：父母棄權威管教 彼此尊重免爭拗

東呼即應邀專家分析 勿家中宣洩壓力 「你有壓力，我有壓力！」港人不論老幼，工作、學業等生活上面對壓力，回到家都想放鬆一下。不過，普羅市民的居住環境狹小，親子相處多亦惹摩擦，不論父母或子女均向《東呼即應》反映，會因「打機」或生活模式差異而易生爭吵及衝突。有家長支援團體指，家長應針對青春期子女而調整管教模式，尊重彼此意見，勿事事「大石砸死蟹」。心理學組織則提醒，父母與子女之間切勿將外間的壓力帶到家中宣洩，多陪伴包容及訂立衝突解決方案。

打機放鬆被誤會不務正業 即使新冠疫情過後，並非人人要長駐家中工作或上課，但大眾生活習慣已不經覺改變，留在家中的時間漸多。高女士向《東呼》坦言，與子女相處雖多了，但摩擦亦增加，例如子女不喜歡聽從她「你不要做這個」或「幫我甚麼」類型的指令。何小姐亦說其想法與子女有落差，例如子女在家希望在私人空間休息，但父母則認為應把握時間溫習。身為女兒的趙小姐則提到與父母存代溝，玩電子遊戲在父母心目中，是不務正業的行為，但她只是想透過電子遊戲放鬆心情及交際。

應以身作則保持良好行為 香港青年協會「家長全動網」單位主任凌婉君表示，踏入青春期子女希望獨立自主，亦有其想法及較容易受朋輩影響。父母如以權威式管教，例如要求子女完全信服自己的方式，孩子便會認為其意見不被尊重，較易惹衝突，青少年亦容易受情緒影響，當中男生較難開口表達其情緒和內心世界，容易做出非理性的行為和表現。凌認為要子女「聽話」，家長需行多步以身作則，保持良好行為，以信服的方式回應子女，令子女更願意溝通。

香港心理學協會會長劉英健亦說，家庭關係影響青少年建立自我價值感、調節情緒，以及解決問題的能力，舉例當親子缺乏溝通、理解及互相尊重時，青少年會感到被忽視、不被接納或理解等情緒困擾，令其自尊心下降，甚至發展成心理問題，形成惡性循環。青少年因不知如何有效表達情感，有機會作出攻擊性、反叛行為，令親子關係只會愈來愈緊張，亦會損害青少年的社交技能、自信心及自尊心，甚或惹來焦慮、抑鬱等心理健康問題，嚴重者或出現自殘等行為。

劉認為，不論父母或子女，在工作或學業上面對壓力，切勿帶回家中發洩在對方身上，否則只會引致更多衝突。而家長需多聆聽子女的想法及感受，切忌「一言堂」，令子女感受到被尊重，亦可多走進子女的世界，借陪子女玩遊戲來了解其想法及感受，邁向良好溝通，並制訂解決衝突的方案。父母之間及與其他家人之間，亦切勿「呼呼喝喝」，避免子女有樣學樣，建立不良溝通模式。

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