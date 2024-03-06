元朗暴動 林卓廷稱接「有事發生」訊息

【本報訊】前民主黨議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動，案件昨於區院續審，展開辯方案情，先由被告之一的林卓廷出庭自辯。林稱案發當日他較為關注港島區遊行，但後來他收到愈來愈多有關元朗將有事發生的訊息及圖片，他感擔心，便致電在該處人脈深厚的區議員黃偉賢了解。黃稱收到訊息指「鄉頭吹大雞」，又指有「劇本」稱該處如有黑衣人挑釁就「用藤條拂兩下」。林感擔心，其後再收到進一步消息，終決定入元朗監察及向執法部門施壓。

涉案7名被告包括林卓廷（46歲）、庾家豪（36歲）、陳永晞（38歲）、葉鑫昇（32歲）、鄺浩林（27歲）、尹仲明（49歲）及楊朗（29歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。

指人生與元朗有淵源 林卓廷供稱，年幼時曾隨祖母在元朗逢吉鄉居住數年，期間在中二時認識了在課室坐隔鄰的妻子，至中七時他亦是在元朗向妻子表白，故他與元朗甚有淵源。林又提到2019年反修例社會事件發生時，他亦一直關注示威抗議的事件，並以立法會議員身份多次嘗試介入，圖緩和社會氣氛，望可作溝通及隔熱角色，在示威者與執法人員之間調停。

在元朗721事件發生前，林有收到不同訊息，指有支持政府人士可能在元朗「招呼」穿黑衣人士，他當時對有關訊息只是「水過鴨背」，因他較關注當日在港島區的遊行。直至近黃昏，他收到很多有關元朗將有事發生的訊息及圖片，開始感擔心，包括得知有人會以藤條「拂人」，但他認為並非罕見，覺得「都係咁啦」。他在港島擺街站後打算回家，但又感到不安穩，並在網上看到有人被白衣人襲擊的男子，終決定以立法會議員身份到元朗監察。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022