貶損同行裁失德 醫生上訴得直

【本報訊】急症科專科醫生鍾浩然，於2021年被指控涉專業失德，指他在2018年出版小說及接受傳媒訪問時，對其他醫生作出「不公允的評論」，直接或間接貶損其他醫生的專業。鍾浩然早前接受醫務委員會的聆訊後被裁定專業失德，遭作出譴責。鍾不服該裁決，向上訴庭提出上訴。上訴庭早前聆訊後昨日頒下判詞，裁定鍾上訴得直。

鍾浩然醫生在2016年推出《急症室的福爾摩斯II—守護生命的故事》小說，並於2018年推出增訂版，當中新增了多個故事，其中一個故事提到，病人形容有私家醫生將他們當作「搖錢樹」，沒充分檢查就當病人有腹膜炎，需留醫並做電腦掃描，花費了兩萬元，但最後到公院急症室求診，發現只是普通腸胃炎。鍾其後接受傳媒訪問，亦有提及相關內容，並指並非全是小說情節。

官指非全無事實基礎 醫委會經聆訊後於2021年裁定，鍾以小說形式對私家醫院的醫生作出不公允評論，並無充足事實根據，並貶損他人專業，裁定鍾專業失德並作出譴責。

上訴庭的判詞指，鍾曾表示小說情節及主角福爾摩斯屬虛構，但部分內容並非虛構，當中包括包括陳家亮醫生的專欄。陳的專欄曾談及，香港有醫生會作大量無必要的醫療程序及檢查。上訴庭認同專欄上所述說的非小說情節，亦非毫無事實根據。由於鍾的故事，部分受專欄資料啟發，亦有鍾行醫經驗，故其評論並非全無事實基礎，因此裁定鍾上訴得直。案件編號：CACV 270/2021