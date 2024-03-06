蕭若元之子蕭定一破產案 3‧26聆訊

【本報訊】近年屢傳財困的蕭若元兒子蕭定一，於去年底被一間公司入稟高等法院呈請破產。案件昨於高院聆案官席前再提訊，與訟雙方均沒有派代表到庭。聆案官下令將案押後至3月26日進行聆訊。

曾涉多宗債務糾紛 是次的破產呈請人是AI Global Investment SPC（代表及為AI Investment Fund S.P.行事），答辯人蕭定一。由於破產呈請書不開放予公眾人士查閱，現時公開的資料並無披露與案有關的欠債詳細資料。

蕭定一於過往亦曾被其他公司入稟申請破產。據資料顯示，蕭於前年9月曾被另一債權人Capital Union Inc.入稟申請破產。前年8月底，蕭定一亦被一間浩瀚資產管理有限公司入稟，向他追討3,260萬元擔保款項，另加利息與訟費，直至去年2月被法庭頒令蕭須支付該筆款項。

蕭擔任主席的中國創意數碼娛樂有限公司（前稱HMV數碼中國集團有限公司），亦曾因拖欠萬鈦投資有限公司共約10億元，於去年5月被高院頒令該公司清盤。除此以外，其家族持有的一輛7人車，於去年10月停泊在深水埗一間學校校門前，亦遭兩名黑衣男淋紅油，更波及停泊在旁的兩輛私家車。消息稱，蕭定一疑因欠債7億多元遭追數，有人趁他安排司機接兒子放學時行兇。案件編號：HCB 7067/2023