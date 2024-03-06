參與集結 黎共7人終極上訴6月審

【本報訊】壹傳媒黎智英因組織及參與2019年8月18日、8月31日、10月1日及2020年6月4日的非法遊行或集結，共被判囚20個月。在8‧18案中，黎被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立，共判監12個月。黎早前就該案與同案的李柱銘等6人提出上訴，高院上訴庭駁回7人參與非法集結罪的上訴，但組織的控罪則上訴得直，定罪獲撤銷。7人就參與罪申請終審上訴，律政司亦不服得直裁決。終院上月駁回律政司終極上訴許可申請，並就部分議題批准7人的上訴許可。終院法官昨頒判詞解釋理由，同時駁回上訴方就餘下議題提出的抗辯申請。終院排期6月24日處理正審上訴。

7名上訴人分別是黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、吳靄儀、梁國雄及何秀蘭。律政司申請終院處理控罪中「組織」的定義，終院指，是次集結由民陣計劃，眾上訴人行在隊頭，分別拿咪高峰及直幡，但這些事實不足以推論上訴人組織集結，認為沒有合理可供爭辯之處，因此駁回律政司的申請。

需進行相稱性測試 終院批出7人上訴許可的議題是，需就甚麼情況下，考慮參與非法集會的定罪前，要先進行「相稱性測試」，評估定罪會否扼殺《基本法》賦予的言論及集會自由權利。上訴一方另就其他議題提上訴許可申請，包括爭議上訴人當日參與的是人流疏散，以及相關法例刑罰會造成寒蟬效應。最終，這些申請均被駁回。

黎智英就8‧18案與該6人原本分別被判監8至18個月不等，當中的李柱銘、何俊仁和吳靄儀獲准緩刑。由於有關組織的控罪上訴得直，黎就本案的刑期由監禁12個月被減至監禁9個月。李卓人亦由監禁12個月減至6個月，梁國雄由監禁18個月減至12個月，何秀蘭由監禁8個月減至5個月。案件編號：FAMC 24-29/2023