經濟差民生苦 續向觀音借庫

【本報訊】昨日適逢「驚蟄」，觀音昨晚亦都開庫。下午3時許已有許多執法人員開始進駐紅磡觀音街進行封路，以應對昨晚11時「觀音開庫」。昨日下午5時，觀音廟關閉至夜晚11時重開。許多前來借庫的善信已前往觀音廟前開始排隊。

帶備祭品 祈求生活順利 鑑於近年經濟不景氣，善信們在昨日下午已前往觀音廟還庫，希望來年順利，而前來還庫的不僅本地市民，更有許多來自內地及海外的善信專程前來還庫。大部分受訪善信都表示「很靈驗」，在被問到去年借庫金額時，大部分受訪善信都表示金額過億。

遊客杜先生表示，是從去年開始會借、還庫，但亦會誠心祭拜，並購買不少水果香燭等祭品。市民姚女士此次則主要來拜神，她稱去年借庫錢已聽從廟內師父指示在冬至時還上，而往年還庫亦會專程前來廟內還庫，認為此舉是為尊敬觀音。她感覺借、還庫後生活會比較順利，至於還庫祭品上，姚表示會聽從有經驗人士指示準備。

市民石女士則指自己在圍村長大，村內比較看重這項習俗，從小到大都會來寺廟借庫。但她亦表示祭品不宜帶葷腥，鮮花、水果比較適宜。她又談到，以前人們借、還庫時會取回一張寫有諸如身體健康、平安等祈願的紅紙，與如今有些不同。另一市民陳女士則稱，還庫祭品主要根據去年借庫時的金額再根據廟內指引進行準備。

華人廟宇委員會提醒善信，只限帶3支細香進廟，每支直徑不可大於8毫米，全長不得超過半米。紅磡觀音廟和銅鑼灣大坑蓮花宮的點香區設於廟外，所有善信必須在廟外指定點香區點香，廟內禁止燃點蠟燭和燃燒寶帛。