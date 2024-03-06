鵝頸橋底爆滿 打小人獨缺官

【本報訊】廿四節氣中的「驚蟄」，傳統上宜打小人。銅鑼灣「鵝頸橋」橋底是本港打小人熱門地點，昨日除本地人外，更有不少外國遊客來觀光，橋底被擠得水洩不通，目測有逾200人排隊打小人。有旅客撞正「驚蟄」見到打小人的墟冚場面，笑言感到十分幸運。另有東莞旅客專程請假來港打小人。不過往年打官員的盛況已不復見，今年無人敢打，有「小人婆」反映今年大多打事業及是非小人。

旅客再度光顧 今年打前男友 記者昨上午到場，只見橋底人滿為患，一眾排隊打小人的市民在攤檔旁「擔櫈仔」，龍尾兜足幾圈；現場打小人的拍打聲不絕於耳，「小人婆」口中唸唸有詞做到無停手。「小人婆」黃姑指今年生意不錯，「做咗無數咁多單」，也沒有加價，但今年就沒有人打政府官員，大多打是非、工作小人。

已輪候約一個多小時的市民羅先生指，因今年犯太歲，且主要為求安心，故首次來試試，不打指定人物，又稱現場人頭湧湧氣氛不錯，「好熱鬧，檔檔都好多人排緊隊」。對於今年沒有太多市民打政府高官，他則尷尬指「咁就唔清楚啦」。

西班牙旅客Carmen表示首次來港非常喜歡，昨日撞正「驚蟄」，見到如此多人打小人感到非常幸運，但因個人宗教問題，故未有嘗試。而東莞旅客劉小姐則指，今年專程為打前男友及高中同學而來，去年首次來港打小人後，感覺效果不錯，「打完舒服咗囉，出番啖氣」，故今年又再來。她又稱今年人潮比去年更多，由於在內地沒有此類傳統活動，故昨天特地請假來港打小人，為打小人亦不介意排長龍，「呢個等待係值得嘅」！