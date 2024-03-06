組團來港深度遊 料每人消費千元

西安青島今起開放個人遊 內地兩個城市西安和青島今日正式成為港澳「個人遊」城市之一，兩城今日均各有一班飛機抵港，相信會有旅客「飲頭啖湯」搶閘來港玩樂。有本地酒店表示，已接獲個別來自兩地的旅客查詢房間情況；亦有本地旅行社透露，最近接獲西安旅行社查詢香港深度遊行程，按人頭估算消費額約1,000元。國泰航空則會在月底（31日）增加往返西安及青島的航班運力，往來西安的航班班次將由現時的每周3對增至每周5對，每周增加約800個機位。

內地出入境管理局在上月23日宣布，國務院批准將陝西省西安市、山東省青島市納入港澳「個人遊」城市，並於今日起正式實施。翻查香港國際機場抵港航班資料，今日將有一班中國東方航空MU 203早上10時自西安出發，並在下午1時40分抵港；另有一班國泰航空CX 951下午2時40分從青島出發，至下午6時15分抵港。

至於未來一周（6日至12日），青島來港的航班共13班，每日約1至3班，最多機的日子在下周二（12日）；西安來港則有7班，其中周四（7日）及周六（9日）沒航班來港，較多機則在周五（8日）及下周一（11日）。

酒店業：已接獲查詢訂房 高鐵方面，西安及青島沒有直達香港西九龍的列車，網站建議旅客經鄭州東轉車，而鄭州東每日有兩班列車前往本港，行程約6至7小時，收費約1,000元，而鄭州東往返西安則需兩小時，車費約100元；往返青島則需8小時，收費約400元。

西安或青島距離本港較遙遠，但香港中旅維景國際酒店管理有限公司董事張琪騰昨在電台節目表示，已接獲個別西安、青島旅客電郵查詢訂房，而目前是3月旅遊淡季，預計旅客會趁淡季，價錢較便宜與深圳相若的時候來港，估計旅客會留港住兩至三晚。他又指日後每月煙火匯演，表演料更加豐富，相信亦能吸引到遊客。

多以灣區「一程多站」旅行 香港太子旅遊負責人林炳成則指，他們已收到西安組團社查詢本地遊行程，希望去較熱門的地質公園及涉及香港歷史的打卡點「深度遊」，表明不想以前往傳統的行程，例如山頂及金紫荊廣場等景點，預算約1,000元。他續指，內地旅客對港式奶茶、蛋撻、紮作技藝等文化遺產很有興趣，想看香港有而內地沒有的事物，他們會加入行程作介紹。

對於兩地旅客訪港的模式，旅遊促進會總幹事崔定邦表示，由於兩地直飛香港航班並不頻密，估計西安及青島旅客多會以大灣區「一程多站」形式，選擇先飛到廣州或深圳再來港。他相信航空公司會視乎旅客需求，加密兩城市直飛香港的航班。