醫健：健康在您手：退休新定義
「退休」等如沒有工作，每日只能在家照顧孫兒子女？時代已經改變，上一代所說的「退休」，或許真的是結束職業生涯，被動的安享晚年。然而，近年「退休」的意義，已變成要尋找新的人生方向，再創另一個人生高峰。
高峰不一定是在事業或財富上有所增長，更多的是透過嘗試不同範疇的東西，追求生活的意義和自我價值，希望在人生旅程獲得喜悅、挑戰、成就和滿足感。參與義務工作便是其中一個有意義和豐富人生的方式，例如探訪社區中的獨居長者，或收集社區中的有用物品轉送有需要的人士，通過幫助他人，可以感受到自己對他人的貢獻和影響，帶來成就感和滿足感，有益心理健康。
延續技能知識
另外，參與義務工作亦能延續技能和知識。有退休教師參與有關小學生品格教育的服務，策劃並帶領活動，為有需要的人提供幫助之餘，充分發揮經驗及技能，同時也可以持續學習。退休後有些人可能會感到空虛或缺乏目標。義務工作除了可以善用閒餘時間，亦給予一個明確的目標和使命感，讓退休人士選擇感興趣的項目並為此努力，為退休生活帶來更多的意義和動力，找到新的人生方向。
聖雅各福群會「創齡‧樂匯」專為50至68歲人士定期舉辦不同義工訓練及活動，報名因應義工優先興趣作配對，如精神健康服務、教育服務等，完成相關訓練後即可開展義工服務，開拓退休新定義。有興趣人士可瀏覽https://www.facebook.com/HUBBALAB或致電2596 2719查詢。
蔡文泰 聖雅各福群會「創齡‧樂匯」計劃經理
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