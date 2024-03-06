去年愛滋病新症飆至破百宗

【本報訊】衞生署衞生防護中心昨日公布，本港去年錄得397宗愛滋病病毒（HIV）新增個案，少於前年的409宗；自有紀錄以來，累計12,038宗呈報病例。回顧香港的愛滋病情況，防護中心表示，本港HIV呈報數字，已從2015年高峰的725宗，連續8年回落至2023年的397宗，惟去年個案數目下降的速度明顯放緩。此外，新增愛滋病（AIDS）個案數目則由2022年的62宗，急升至2023年的101宗，當中超過80%患者在確診感染HIV後的3個月內發病為AIDS，顯示大部分感染者未有及時接受愛滋病病毒抗體測試。

添397宗HIV個案 根據最新數據，去年新增的397宗HIV個案涉及326男及71女，當中209人透過同性或雙性性接觸受感染，佔整體52.6%最多；而透過異性性接觸受感染人數為110，佔27.7%；另有8人透過注射毒品受感染；一人在香港以外地區透過輸入血液或血製品受感染；以及一人透過母嬰傳播；餘下68宗個案的傳播途徑則因資料不足而暫時未能確定。

至於AIDS方面，去年第4季新增14宗，累計共2,483宗個案。至於最常見的愛滋病界定疾病仍然是肺囊蟲肺炎。而14宗新增個案當中，有8宗透過同性或雙性性接觸受感染，佔57.1%；6宗透過異性性接觸受感染，佔42.9%。

愛滋病是由愛滋病病毒引致，而性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，防護中心提醒市民應恒常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。曾進行不安全性行為的人士應及早接受HIV抗體測試，高風險群組更應定期進行測試，而曾有性行為但不屬於高風險群組的人士亦應最少檢測一次。若確定受感染，應盡早接受愛滋病專科治理服務及抗愛滋病病毒藥物治療。