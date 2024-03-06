AI識別髖關節骨折 96%準確

【本報訊】本港近年推動生物醫藥科研領域發展，醫管局早於2018年成立數據實驗室，至今累積約55億數據量，支援61個研究項目，包括利用人工智能識別髖關節骨折，相關成果已應用於臨床服務，準確度達96%。另外，醫管局已成立中央研究倫理委員會，將現時各聯網的委員會整合，精簡臨床研究申請程序，預計最快可縮短至30日，藉此鼓勵醫護人員進行研究，提升醫療質素。

數據實驗室迄援61研究 醫管局高級系統經理李璧堅表示，數據實驗室包含醫管局30年醫療紀錄，非常有研究價值，除了為3所本地大學設立遙距服務，於指定地方可連接至實驗室，當局去年亦與科學園實施先導計劃，選擇合適科研機構提供遙距連接。他指，目前數據實驗室已支援61個項目、逾400名研究員於國際期刊及會議發表逾18份研究報告，當中有研究成果已應用於臨床服務，例如利用人工智能識別髖關節骨折，截至去年12月，人工智能已審視超過73,000張急症室X光片，系統準確度達96%，協助醫生診斷，及早識別髖關節骨折。

現時醫管局前線醫護人員要進行跨聯網臨床研究，需要分別向所涉及聯網的研究倫理委員會申請審查，醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）蕭詠詩指，已成立中央研究倫理委員會，將現時各聯網的委員會整合，以簡化研究申請程序，目標於第二季內完成工作，往後要進行跨聯網研究，只需要申請一次即可，預計不涉及病人試驗的快速審查可於30日內完成。