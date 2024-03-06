新冠確診率半年高峰 同染流感併發症嚴重

雙疫夾擊久病不醫 青壯男腎衰竭 流感及新冠肺炎正在本港蔓延，流感確診率連續4周回升，新冠肺炎確診率更創半年新高，呈雙爆發之勢。有醫生提醒，流感高峰期適逢新冠活躍，市民應慎防雙感染，即同時感染上述兩種病症，有年輕病人身染雙疫卻久病不醫，導致雙肺嚴重感染、腎臟急性衰竭，需住院兩周，長達兩個月才基本康復，呼籲市民有呼吸道病徵切勿輕視，尤其出現氣喘、高燒不退等症狀更要盡快求醫。

農曆新年假期前後，天氣多變，感染及傳染病專科醫生徐詩駿表示，當氣溫低時流感病毒就會轉趨活躍，參考過往數據，流感高峰期數據會有上落，以2022年冬季流感高峰期為例，流感樣病例數字於3月才達最高峰。

在新冠病毒風土化趨勢下，新冠與流感及其他呼吸道感染的病徵愈來愈相似，若掉以輕心，不慎感染雙疫，可導致嚴重併發症，連青壯年人口也不能幸免。徐詩駿分享臨床遇到的案例，一名28歲基本健康的男子於去年10月初求醫，當時出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、濃痰、氣喘、呼吸痛等病徵，入院檢查發現兩邊肺葉均有肺炎，需要聞5度氧氣，經測試後驗出新冠及甲型H3流感病毒，痰液樣本呈黃綠色，驗出金黃葡萄球菌，更出現急性腎衰竭。他指，病人在發病後整整一周無求醫，入院時病情已非常嚴重，估計是感染流感及新冠病毒後，氣管及肺部黏膜被破壞，導致細菌感染，病人最後留院兩星期才出院，因雙肺嚴重感染，須服用6星期抗生素，出院後約兩個月體能仍未完全恢復。

持續高燒氣喘速求醫 徐提醒，目前流感及新冠雖均有特效藥，分別須於發病後48小時及5日內服藥，大原則是愈早服藥愈好，呼籲市民一旦出現呼吸道感染病徵，尤其若出現氣喘、氣促、呈黃綠色濃痰、連續高燒不退、精神差、胃口差等，且徵狀持續，須特別警覺，應盡快求醫進行測試，並服用相應藥物，減低併發症風險。

衞生防護中心最新監測數據顯示，上兩周（18至24日）本港新冠確診率達14.8%，創半年來新高，嚴重及死亡個案連續3周增加；流感確診率亦連續4周上升，公院入院率持續高於基線水平，當局錄得37宗嚴重個案，當中26宗死亡，比率達70%，死亡個案比前一周增逾85%，學校及院舍爆發報告亦大增6倍。記者朱俊賢

徐詩駿