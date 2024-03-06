澀谷式對角過路 政黨要求深水埗增設

【本報訊】繼當局今年年初在沙田沙角街實施日本澀谷式的「對角行人過路處」，當局亦計劃在年中落實在尖沙咀加拿分道增設相關措施。有政黨昨約見運輸署代表，提出多項改善區內交通設施建議。包括再次提出在深水埗長沙灣道與欽州街交界，即長沙灣政府合署外四通八達的行人過路處，實施「斜行斑馬線」或「對角行人過路處」安排，以方便區內居民過馬路及減省等待交通燈的時間。另外，通州街橋底的滾筒式智能泊位將在兩至三個月內落成，至於全港首個地下智能停車場，則要等待2026年完工。

議員鄭泳舜及深水埗區議員陳偉明表示，一直倡議在長沙灣政府合署外，設置「對角行人過路處」，即是增加「斜行斑馬線」，方便行人過馬路。因該處行人流量高，部分市民偶有「打橫」過馬路，期望當局考慮在該處落實新設施，並建議運輸署先行研究。當局回應指會檢視設施成效後作出考慮。鄭表示，已提出相關建議逾10年，相信長沙灣道政府合署外有空間增設相關設施。陳則表示，該黨建議第二個地點增設「對角行人過路處」，是東京街至長沙灣道交界。

區內巴士班次不足需加密 另外，他們亦有就區內部分巴士服務不足的情況，向運輸署反映，包括於繁忙時間增加行經深水埗的A21巴士班次，增加深水埗前往九龍城如42號巴士班次等。同時要求運輸署在深水埗學校區增設安全島與斑馬線，以及在一些經常有違泊車輛地區，如南昌街一段及明愛醫院附近，在旁邊的行人路增設欄杆，以保障行人的安全。