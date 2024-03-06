情緒通推行兩個多月 接聽2.1萬宗來電

【本報訊】都市人精神壓力大，政府自去年12月27日推出全資設立的「情緒通」18111熱線服務，24小時接聽市民的來電，截至今年2月29日，該熱線共接聽約21,000宗來電，平均每天約320宗來電。醫務衞生局表示，來電主要涉及精神健康困擾、身體健康問題、家庭關係，以及工作壓力等範疇。另外，社會福利署亦計劃加強精神健康支援服務，明年第3季將增設4間專為精神復原人士照顧者而設的家長／親屬資源中心，向香港島、九龍西、新界東及新界西有需要人士提供幫助。

醫衞局表示，「情緒通」現時至少有6名接聽員同時當值和兩名較資深的督導員候命，熱線亦設有留言服務，不同日子或時段當值人手會有不同。

補鑊設4中心 加強精神支援 另外，社署向立法會提交文件，建議加強社區精神健康支援，現時專為精神復原人士照顧者而設的家長／親屬資源中心位於九龍東，向不同精神疾患（包括抑鬱症、躁鬱症、強迫症、思覺失調等）的精神復原人士的家人及照顧者提供培訓活動和互助小組，增加他們對精神疾患的認識，並學習有效的溝通技巧等。截至去年12月，已有超過7,700人次參與九龍東的資源中心活動。

社署認為，自2018年3月常規化的朋輩支援服務成效正面，決定將朋輩支援服務的服務對象擴展至精神復原人士的照顧者和有精神健康需要人士的照顧者。相關工作人員在今年第4季時，亦會由原本的40人增加至最少70人。