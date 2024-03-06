疫後病態賭徒增 籲留意身邊人

【本報訊】58歲父親疑因沉迷賭博致身負巨債，日前釀悲劇，有臨床心理學家分析，疫情困擾港人3年多，疫後不少人都感經濟壓力沉重，容易「諗埋一邊」，病態賭博亦增多，呼籲市民多留意身邊人，若發現有自殺傾向，應盡早尋求專業人士協助介入。有社福機構則對事件感到難過及惋惜，強調兒童並非附屬品，享有生存權及受保護權，父母不應罔顧子女生命。

臨床心理學家朱嘉麗表示，3年疫情令港人壓力沉重，部分人容易出現極端想法，過往不少研究發現，疫情對人類精神及情緒健康有影響，父母不堪壓力，便容易產生極端想法，如自己欲尋短見，但擔心子女無人照顧境況更悽慘，因而攜同子女尋短。此外，疫情期間，本港騙案大增，當中部分案件或與線上賭博有關。同時，疫下聚會減少，無人傾訴或令沉淪賭海的人更難矯正賭博行為，病態賭博由此增加。

朱提醒市民留意身邊人有否情緒低落、不時提及或交代身後事，甚至曾表達或做過尋短行為等，應盡快尋求專業醫療協助及介入。她又提醒與情緒困擾者傾談時，不應說「唔好咁諗啦」、「睇開啲咪得」等否定其情緒的說話，應着重聆聽，並好好看守，勿讓對方有機會尋短。

機構強調兒童非父母財產 和諧之家昨亦發表聲明，指兒童並非父母或國家的財產，享有自己的生存權、發展權和受保護權，父母及家人不應罔顧兒童生命，應時刻保護、愛惜、關顧子女，讓其免受任何形式的虐待、疏忽照顧和剝削。機構強調，不管面對任何困境及難處，傷害家人及自己並不能解決問題，反而令問題進一步惡化，當事人可嘗試找身邊信任的親友傾訴，或及早尋求專業人士的支援和協助，積極面對和解決問題。