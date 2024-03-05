撥亂反正：竊聽風雲 幾種可能

有俄羅斯媒體日前發布一段長38分鐘的錄音，顯示多名德國軍官正在討論向烏克蘭供應德製「金牛座」導彈、協助訓練烏軍，以至直接參與炸毀克里米亞大橋的可能性。俄方指有關錄音內容，加上法國總統馬克龍揚言北約可直接派兵助烏抗俄，反映雖然烏方已敗象畢露，但西方仍未放棄擊敗俄國，有意將戰事進一步延長和升級。

報道未有透露錄音來源，但德方已一口咬定是俄方通過竊聽取得，形容事件相當嚴重和危險，是俄羅斯總統發動的訊息戰的一部分，目的是破壞德國內部團結。德方拒絕證實對話內容，僅稱會調查錄音有否經過改動，但有當地媒體指錄音內容全為真確，令人質疑德國總理紹爾茨一直拒向烏方提供「金牛座」導彈，是出於政治而非軍事考慮。

首先假設錄音真的由俄方竊聽所得，那就顯示德方的保密工作存在重大漏洞，未知俄方還掌握了多少有關德國以至整個北約的軍事機密。而俄方選擇公開有關錄音，似在警告德國和北約不要就俄烏戰事愈踩愈深；但公開錄音也可能產生「逼上梁山」的反效果，令德國更難「縮沙」拒絕加碼援烏。

據報被竊聽的德軍當時使用美製通訊軟件，會否其實是由美方竊取，再有意無意地轉交俄方「出口轉內銷」呢？眾所周知，美方曾竊聽包括德國前總理默克爾在內的盟友高層對話，而公開有關錄音，或許有助促使美國國會加快通過援烏撥款，以及迫使其他歐洲盟友一同加強支援。事實上，對於馬克龍的出兵論，多個歐洲北約成員國均已急急劃清界線，唯獨美國至今仍保持沉默，強調「歐洲國家有自主權」。烏軍已彈盡糧絕兵缺，美國出錢（或出口術），歐洲出兵，可能是俄烏戰事的下一輪發展。