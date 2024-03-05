冰鑑春秋：很會放屁的民進黨

金門快艇案僵持不下，國民黨副主席夏立言與國台辦主任宋濤日前在上海會面，宋濤點名民進黨政府草菅人命、冷漠無情，夏立言則表示會敦促、監督民進黨政府妥善處理。民進黨立委洪申翰批評，國民黨面對大陸，連個屁都不敢放一聲。

國民黨向來喜歡當兩岸煞車皮，被罵當然是自找的，但民進黨要不要捫心自問，除了放屁，民進黨又到底做了些甚麼？

金門快艇案如果一開始就公布真相明快處置，不至於鬧到今天這種不可收拾的地步，而民進黨政府說話一變再變，鬧得自己公信力全失不說，實際上民進黨口口聲聲要捍衞的台灣主權，卻實實在在地消失了。現在的情況是，佩洛西來台力挺台灣後，海峽中線的默契結束，兩岸現在只剩下24海里鄰接線。金門快艇案不低調處理，非要強調禁限制水域執法，結果就是禁限制水域徹底被沒收，金馬所有船隻現在可能一出港口，就要接受大陸海警的盤查。

民進黨現在的策略就是，反正大陸方面他們完全無能為力，也不想道歉讓步，唯一的辦法就是拉高成意識形態的政治對抗，至少在台灣內部激起民粹，保底40%的支持就好。所以行政院長也好，海委會主委也罷，都開始口徑一致，矢口否認是碰撞導致大陸漁船翻覆，完全撇清事故的責任，藉此凝聚「抗中保台」氛圍。

反正對民進黨來說，最好大陸被激怒後拿下金馬，如此不僅可以訴諸國際，營造大陸惡霸的形象，對內立刻少掉數萬張反對選票，還讓在野黨少掉兩席立委，怎麼看都非常划算。只是民進黨這個如意算盤，早就被大陸所洞悉，不會輕易出手。而美國爸爸現在最不希望的，就是台海又出事添亂。估計美國可能很快就會出手，到時候民進黨恐怕連屁都沒得放了。