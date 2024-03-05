強詞有理：死要面子

作為美國最忠實的附庸，英國一直跟在大佬後面耀武揚威，美軍去到哪裏，英軍就跟到哪裏，從阿富汗到伊拉克，從南海到紅海，處處都可以見到英軍蹤影。俄烏戰爭爆發後，英國更是積極拱火澆油，成為向烏克蘭提供最多援助的國家之一，僅次於美國和德國。而在北約近期舉行的聯合軍演中，英軍也罕有地派出二萬名士兵參加，儼然擺出一副軍事強國的姿態。其實大家都知道，英國外強中乾，只剩一個空架子，所謂的軍事強國不過是打腫臉充胖子，既騙不了自己，更騙不了別人。

日前有英國傳媒報道，由於財政預算案沒有增加國防開支，軍方面臨無米之炊，正考慮將現役航空母艦威爾斯親王號以低價出售予盟國。儘管英國皇家海軍發言人否認相關報道，但空穴來風未必無因，英國財政緊絀，國防開支有限，出售航母一點也不奇怪。目前英國號稱擁有兩艘航母，除了威爾斯親王號，還有伊利沙伯女王號，實際上兩艘航母都是天殘地缺，既沒有足夠的艦載機，也沒有足夠的護衞艦隊，只能靠七拼八湊勉強維持。這次北約聯合軍演，英軍本打算派遣伊利沙伯女王號航母參加，詎料臨行前出現機械故障，不得不改派威爾斯親王號，其實後者較早前也因為機械故障而拋錨。

英國花費70億英鎊打造了兩艘航母，可謂不惜工本，奈何虛有其表，根本撐不起軍事強國的門面。英國前國防大臣華禮仕曾坦言，過去20年，英國一直在自身能力問題上向北約「撒謊」。為何要撒謊？無非為了大英帝國最後一點點面子。當今英國的國力已不足以維持兩個航母編隊，繼續死撐，只能繼續出醜。

見微知著，隨着英國國力每況愈下，整體軍力正走向全面衰落，而不僅僅是航母虛有其表。最近英國皇家海軍一艘戰略核潛艇再次試射「三叉戟2D5」洲際彈道導彈，本想藉此彰顯核威懾力，結果又以失敗告終，導彈躍出水面後還沒點火即直接墜落海洋，幾乎砸中核潛艇，而當時國防大臣夏博思正在該潛艇視察試射任務，要多尷尬有多尷尬。

時代不同了，大英帝國輝煌的日子早已一去不復返，偏偏英國政府至今不願面對現實。有位英軍情報官員提到中國擁有領先世界的高超音速導彈，最佳辦法就是在發射前移除它們。口氣狂妄得很，但英軍有此本事嗎？