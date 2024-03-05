龍吟虎嘯：迎王師改變金門現狀

說到台海局勢，美國和台灣最害怕的是「改變現狀」，這意味着兩岸分裂狀況會被北京的國家統一完全改變，打着「中華民國」旗號的「割據政權」將在台灣地區消失，美國用台灣當棋子打壓北京的圖謀徹底破產，美國在印太地區的格局將塌掉「半邊天」，它圍堵中國的「第一島鏈」被衝破，它在印太地區形形色色的盟友將作鳥獸散。從此，它要在「大國競爭」中打垮中國便失去了基本條件，再也別想。

美國對華怕甚麼，我們就要堅持甚麼，面對台海局勢，為實現國家統一，北京就是要「穩準狠」地抓住時機改變「台海現狀」，對台美造成威脅，為統一作好準備，時機到來就一舉攻破。

在兩岸關係實現統一問題上，有不少「改變現狀」的時機，乃是台美的倒行逆施、肆意挑釁造成的。最嚴重的一單，是時任美國眾議院議長佩洛西竄防台灣，這是天賜良機，讓解放軍一下子衝破所謂「海峽中線」，戰機、軍艦飛躍台灣，抵近海岸常態化軍演、警巡，海峽兩岸這一「現狀改變」，令台灣隨時被大陸武統。

最近，台灣海巡單位在廈金水域粗暴作業，兇狠撞翻大陸漁船，導致兩名漁民死亡，事後台灣方面還搬出甚麼「禁限水域」、「行政執法」等「兇」大陸，拒絕披露真相，這又向大陸奉上了一個「改變現狀」、「反獨促統」的良機。這宗事件不但人命關天，涉及刑案，而且涉及兩岸政治博弈、管轄權博弈，台灣方面十分害怕大陸以「釣魚島模式」解決問題。此模式簡單地說，就是中國海警船在釣魚島水域執法，驅離包括日本船舶在內的任何非法進入我釣魚島水域的外國船舶。為此，中國海警差點兒和日本保安廳打起來，最終逼退日艦，至此，釣魚島及其附近海域在我掌控之中，日本再不敢輕舉妄動，犯我中華。

現在這一模式已經在廈金水域實施，下一步是金門要「改變現狀」，簞食壺漿，以迎王師。