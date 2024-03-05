坦言集：烏戰新模式

烏克蘭戰爭已進入新的階段，地面戰場上的攻防戰顯示出烏軍已經力絀，武器與人手都短缺。背後是西方非工業化後武器生產能力大大不足，補充不了戰場上的快速消耗。烏軍部隊亦被俄軍的攻勢消耗迅速，烏克蘭的「壯丁」不少已逃離本國，逃避兵役，總統澤連斯基號稱動員百萬新軍一直做不到。相反地，俄羅斯兵源武器供應充足。

烏軍以外國僱傭兵來補充兵源，卻因為戰場上死傷慘重，已經難以招募更多的僱傭兵。最近傳說戰場上俄軍俘獲了法國正規部隊士兵。顯然，北約已經以正規部隊冒充烏軍來填補作戰部署的空缺。或許正因如此，法國總統馬克龍試探說北約不排除出兵烏克蘭，實際已經在出兵，只是規模不大，不敢公開，而俄羅斯也不是不知道。

馬克龍的試探取得德國等的反對，連美國控制的北約總部亦反對。或許便是馬克龍的苦肉計，以此來打消北約內部主張出兵參戰的聲音，也可以把法國已投入的部隊調回。法國及德國的一唱一和，顯示出歐盟對烏克蘭戰爭的自我約制。美國把援烏的重擔推往歐盟，歐盟不願全力以赴來挽救烏軍戰場上的劣勢。馬克龍說不能讓俄羅斯勝利，不出兵只供武器，而供應武器還有限制，烏軍怎樣可以打敗俄軍呢？打不敗，可能便要談判了。

與此同時，美國也沒閒着，撥巨款支援烏軍反敗為勝未必可行，總統拜登在國會受到的抵制愈來愈大。但美國在烏克蘭周邊駐有重兵，特別是先進的戰機、預警機、電子干擾的作戰設備等。這些可以不用新的國會撥款。動用這樣的電子戰資源，可使已供應給烏軍的戰機、導彈、無人機發揮更大作用。未必可以在地面戰場上用，卻可攻擊俄國重要基建設施和俄境內城市，俄羅斯不易防範。對戰場勝負作用不大，卻可鼓舞烏軍士氣，向資助國交代，並打擊俄羅斯的銳氣。

美國與烏軍戰機等聯合作戰的模式已出現，效果亦佳，相信在地面戰場繼續失利底下，美烏會更頻繁地空襲俄軍及俄境目標。而俄羅斯當然亦不能不作反應，也可能不止於轟炸烏克蘭的要衝。會否攻擊美軍與北約在烏克蘭境內和周邊的軍事部署，將會是烏戰會否進一步惡化的關鍵。俄羅斯開始把戰術核武及攻擊戰機、遠程導彈部署在國土西部，便是防範和準備與北約大戰，且看發展如何。