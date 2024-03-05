九龍城廣場 7歲童與父墮下昏迷

【本報訊】昨晚近9時半，執法部門接報指一名7歲男童及一名58歲男子，倒臥賈炳達道128號九龍城廣場後巷位置，昏迷不醒，懷疑他們由高處墮下。救護員趕抵現場，將男童急送伊利沙伯醫院，及將中年漢送往廣華醫院搶救。執法人員圍封現場，並到廣場天台調查，正了解兩人墮樓原因。據了解，兩人為父子關係。