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九龍城廣場 7歲童與父墮下昏迷

男童昏迷送院。（劉子文攝） 男童昏迷送院。（劉子文攝）
男童昏迷送院。（劉子文攝）
【本報訊】昨晚近9時半，執法部門接報指一名7歲男童及一名58歲男子，倒臥賈炳達道128號九龍城廣場後巷位置，昏迷不醒，懷疑他們由高處墮下。救護員趕抵現場，將男童急送伊利沙伯醫院，及將中年漢送往廣華醫院搶救。執法人員圍封現場，並到廣場天台調查，正了解兩人墮樓原因。據了解，兩人為父子關係。
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