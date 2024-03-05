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爆食肆門盜竊 緝4男
玻璃碎片散滿一地。（梁國雄攝）
【本報訊】昨日凌晨零時許，西區西邊街23號一食肆玻璃門損毀，玻璃碎片散滿一地，保安員巡經發現，懷疑店舖遭人爆竊，於是報案求助。執法人員到場，聯絡負責人返回食肆助查，初步點算收銀機內約5,000元現金不翼而飛。執法人員翻查閉路電視，正追緝4名懷疑涉案的外籍男子。
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