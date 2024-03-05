要聞港聞

爆食肆門盜竊 緝4男

玻璃碎片散滿一地。（梁國雄攝） 玻璃碎片散滿一地。（梁國雄攝）
玻璃碎片散滿一地。（梁國雄攝）
【本報訊】昨日凌晨零時許，西區西邊街23號一食肆玻璃門損毀，玻璃碎片散滿一地，保安員巡經發現，懷疑店舖遭人爆竊，於是報案求助。執法人員到場，聯絡負責人返回食肆助查，初步點算收銀機內約5,000元現金不翼而飛。執法人員翻查閉路電視，正追緝4名懷疑涉案的外籍男子。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc