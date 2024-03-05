4宗總值逾億毒案 拘15歲學生7漢

郵包旅客運貨 廢車貨櫃闢倉 執法部門自上周四起一連3日進行以情報主導的打擊毒品行動，接連偵破空運毒郵包、廢置汽車和貨櫃辦公室毒品倉，以及航空旅客販毒等4宗毒品案，檢獲總值逾1.3億元的各類型毒品，同時拘捕一名涉案15歲學生和另外7名男子，相關案件已先後在法院提堂。執法部門正追查涉案毒品的來源及銷售渠道，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

執法部門根據線報及經深入調查後，上周四至周六於全港多區展開打擊毒品行動，期間偵破4宗毒品案，一共檢獲約95公斤懷疑可卡因、約72公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔）及約10.4公斤懷疑大麻花，總市值高達1.32億元。

行動中，人員拘捕8名本地男子（15至60歲），當中包括一名15歲學生，另有5人屬無業人士，他們已被暫控「販運危險藥物」罪，案件分別已於3月2日上午在粉嶺法院，3月4日於九龍城法院、觀塘法院及西九龍法院提堂。

被捕少年負責看管毒倉 調查人員講述各案細節，指其中兩名分別15歲及27歲男子是在上周四被捕，相信他們與多個寄港毒郵包有關。人員其後在海關協助下提領7個涉案郵包，連同在被捕人身上及其租用單位內，合共檢獲約39公斤、市值約1,800萬元的懷疑K仔。據悉，被捕15歲少年是負責看管毒品倉。

此外，執法部門得悉有販毒集團利用兩輛位於大埔及落馬洲的廢置汽車存放毒品，相信一名24歲集團骨幹成員，操控另一名23歲男子販毒，於是循線拘捕二人，並在兩車上檢走共20公斤懷疑可卡因。人員其後再於粉嶺龍躍頭，搜查一個由貨櫃改建而成的空置辦公室，在地下暗格內搜出75公斤懷疑可卡因，全部毒品總值近億元。

另一邊廂，人員於將軍澳一公廁外截查兩名分別18歲及24歲男子，從他們手持的環保袋內，搜出約750克懷疑K仔。人員其後前往18歲男子租用的單位調查，再起獲約7.25公斤懷疑K仔及包裝工具，相信有人在單位內重新包裝毒品，然後進行分銷。人員經調查後，鎖定火炭一個迷你倉，在倉內檢獲約100包、共重25公斤的懷疑K仔，連同早前搜屋所檢取的毒品，總市值約1,700萬元。

而在上周六，人員搗破一個位於深水埗的毒品倉，檢獲約10.4公斤、市值約230萬元的懷疑大麻花，拘捕場內一名60歲無業漢。經深入追查，人員得知有關毒品由一名男子空運入境，同日在馬鞍山一私人屋苑內拘捕一名21歲男子。執法部門相信，今次行動已成功堵截該批毒品流入本地市場，目前正追查各案毒品來源，初步不排除販毒集團利用各種貨運方式，將毒品由歐美、東南亞等地偷運來港。