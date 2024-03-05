醫健：成視在人：公屋戶青光眼篩查見成效

奧比斯及香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院眼科學系於去年6月推出「視」不宜遲——青光眼人工智能ROTA篩查計劃。經過8個月的實施，計劃一共為1,159名50歲或以上香港公屋住戶提供免費的全面眼科檢查。中期報告近日出爐，結果顯示本港50歲或以上的人口有高達8%患青光眼，是2006年在廣州一項針對50歲或以上成人流行病學研究的兩倍。逾90%患者並未察覺青光眼症狀，已獲轉介到眼科專科門診接受跟進。另有13.5%患者因白內障、老年黃斑病變和其他致盲性眼疾被轉介到眼科專科門診。

及早轉介患者到專科跟進 64歲的李先生在青光眼篩查計劃中被診斷出早期青光眼，並涉及黃斑軸突纖維束，在參與計劃前他並未察覺到自己的情況。在醫生告知他的病情後，他意識到自己的中央視力受損。他對早期檢測表示感謝，並表示已被轉介到眼科專科門診進行監測和治療。

上述篩查計劃在第一階段（2023年6月至2024年下旬）邀請逾3,000個隨機選定的南區、觀塘區及大埔區公屋住戶作青光眼篩查。邀請信隨機寄出到公共租住房屋，50歲以上的合資格住戶可憑信件及住址證明網上預約，每戶名額兩個。計劃亦為需要進一步治療的患者提供轉介到公立或私家眼科門診跟進治療。計劃亦將於運作順暢後推出第二階段，為全港居民提供額外名額。

奧比斯