港大：性別平等意識愈高 婦女生活質素愈好

【本報訊】為響應3月8日的國際婦女節，香港大學社會工作及社會行政學系陳凱欣教授及其研究團隊，於今年1月至2月期間，針對香港婦女生活質素和公眾對性別平等的態度，進行一項網上調查。結果顯示，香港性別平等意識高於全球，惟男女之間看法有明顯差別，而婦女性別平等意識愈高，其心理健康及生活質素愈好。

研究由香港婦女中心協會協辦，旨在研究公眾對性別平等的態度及其對香港婦女生活質素的影響。網上調查透過社區網絡和社交平台進行招募，共收集了1,287名成年受訪者的數據進行分析。調查結果顯示，香港各項性別平等意識都高於全球的平均數值；就獲取及掌控資源方面，如優質教育、個人財產、個人生活、家中及公共場所安全等，男女的看法則有顯著差異，男性傾向高估女性在社會上獲取及控制上述資源的容易程度。

調查亦發現，相對較為持傳統性別定型想法的婦女而言，較能平等看待性別社會角色的婦女之整體生活質素，包括生理健康、心理健康、社交關係及對社會環境滿意度都會較好。

協會提供服務助抗逆境 Ellen是婦女中心抗逆計劃的參加者，她經歷家庭變化時承受着很大壓力，既要照顧兩名小孩，亦要籌謀生計，令其情緒繃緊，瀕臨崩潰邊緣。及後她獲轉介到婦女中心接受服務，才了解到自身情況及狀態，找到正確方向幫助自己，有改變的動力，以及肯定自我的價值。