中大：新冠症狀隨病毒變種改變

【本報訊】香港中文大學醫學院利用文字配對演算法，分析多份截至2022年8月25日新冠患者病例症狀數據的文字報告，揭示新冠症狀會隨病毒變種和患者疫苗接種情況改變，更識別出發燒、鼻塞、肺炎和呼吸急促這一組症狀，有預測未接種疫苗及有病徵的年長患者死亡風險的作用。

研究團隊利用文字配對演算法，對超過7.6萬宗新冠病例的症狀文字報告進行分析。結果顯示，70.9%的病例出現病徵，並識別出102種症狀。研究人員揭示原始型和Delta變種株在未接種疫苗的有病徵個案中出現的症狀相似，但Omicron BA.2亞變種株則出現與原始病毒不同的症狀，其中疲倦、發燒、胸痛、流鼻水、咳痰、惡心或嘔吐，以及喉嚨痛七種病徵在BA.2病人中更為普遍。

感染BA.2較Delta更易發燒 研究亦顯示，在接種兩劑或以上疫苗的有病徵個案中，感染BA.2較感染Delta更易引起發燒。分析還識別出發燒、鼻塞、肺炎和呼吸急促這一組症狀，有預測未接種疫苗及有病徵的年長患者死亡風險的作用。這些發現有助安老院舍制訂照顧長者健康的策略。

研究人員亦探索AI大型語言模型在醫學研究中的應用，ChatGPT經研究團隊進行提示工程後，從文字報告識別所有新冠症狀的特異性達94.7%至100%，其識別常見症狀的敏感度亦達85.3%至100%，顯示其能準確地處理文字報告內的數據。