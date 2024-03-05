衞署：15至84歲港人 逾3成屬肥胖

【本報訊】昨日3月4日是世界肥胖日，衞生署指，本港15至84歲人士之中，逾三成屬肥胖，逾兩成屬超重，更有近四成屬中央肥胖。而接近25%香港成年人參與體能活動不足，近98%的15歲或以上人士每天進食蔬果量不足。署方指實踐健康生活可減低肥胖的風險，而政府一直遏止肥胖率上升，衞生署就繼續提升公眾有關健康生活重要性的意識，加強民眾健康素養。

肥胖是多項慢性疾病的主要風險因素，包括高血壓、心臟病、中風、二型糖尿病、癌症、肌肉骨骼疾病及睡眠窒息症。根據衞生署2020至22年度人口健康調查報告，本港15至84歲人士之中，32.6%屬肥胖，22%屬超重，37.8%屬中央肥胖；調查亦發現一些不健康的生活方式在香港十分普遍。

近98%日吃少於5份蔬果 接近四分之一的18歲或以上人士參與體能活動量不足，而近98%的15歲或以上人士表示，每天進食水果及蔬菜量不足（即平均每日少於5份）。學生方面，於2022/23學年，共有23.3萬名小學生及9.7萬名中學生到學生健康服務中心，接受周年健康檢查。當中，小學生及中學生的超重（包括肥胖）檢測率分別為19.5%及20.5%。

為提倡市民採取有活力的生活模式，衞生署自2022年起舉辦「日行萬步」活動，鼓勵市民將步行融入日常生活。政府則一直遏止肥胖率上升，衞生署會繼續提升公眾有關健康生活重要性的意識，加強民眾健康素養，以及與其他政府部門和社區夥伴合作，培養更有利健康的環境。