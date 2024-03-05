涉盜公屋小型工程逾千萬元 時任物管經理及妻5‧27再訊

【本報訊】廉政公署早前落案起訴一名物業管理公司時任物管經理及其妻子，指他們涉嫌盜取一個公共屋邨（公屋）多筆小型工程款項共逾53萬元。二人昨於九龍城裁判法院應訊時，被加控3項盜竊及兩項「洗黑錢」罪名，竊款增至逾1,100萬元，涉一個公屋及兩個居者有其屋計劃（居屋）屋苑。兩人暫毋須答辯，法庭將案押後至5月27日再訊，兩人獲准保釋。

涉案45歲男被告李誥涎，是宜居顧問服務有限公司（宜居）前區域物業經理，43歲女被告何善韻，則是男被告的妻子。宜居於案發時是公屋黃大仙下邨（二區）及油塘兩個居屋屋苑高翔苑及油美苑，提供物業管理服務。

女被告控2項洗錢罪 兩名被告早前原被控一項盜竊罪，案件昨日提訊時，裁判官陳志輝批准控方申請修訂控罪書，男被告現被控共4項盜竊罪，女被告則被控兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（俗稱「洗黑錢」）。

4項盜竊罪指李誥涎涉嫌於2019年5月至2022年5月期間，從該等銀行戶口盜取多筆款項共逾1,100萬元。兩項洗黑錢罪則指何善韻涉嫌於上述期間，知道或相信兩筆共約770萬元款項，代表從可公訴罪行的得益而仍處理該兩筆款項。

案件編號：KCCC2052/2023