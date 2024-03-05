2019年直升機空中解體 調查：主旋翼軸撞擊所致

【本報訊】律師王輝雄於2019年5月19日獨自駕駛小型直升機時意外罹難，運輸及物流局轄下的民航意外調查機構昨發表意外調查報告，認為意外的可能成因，是由於主旋翼軸撞擊，導致主旋翼葉片與機身和駕駛艙區域接觸，造成直升機在飛行中發生災難性解體。

調查小組就意外向香港飛行總會提出了一項安全建議，以持續提升飛行員的安全意識，減低主旋翼軸撞擊的風險。調查由專業的意外調查小組嚴格按照國際民用航空組織的國際標準進行。民航意外調查機構發言人表示，調查目的是找出意外發生的經過和成因，以避免同類事件再次發生。