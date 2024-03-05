社福機構辦愛國愛港活動可加分 服務恐失焦

【本報訊】本港社會環境時移世易，社福機構舉辦愛國愛港活動會加分。社會福利署由今年第一季起，更新競投津助福利服務的評分標準，機構若在過去3年曾舉辦或協辦響應或支持政府政策的活動或服務項目，例如與社會或福利政策相關、國情或國家發展、慶祝「十一」和「七一」活動，將可獲評分；在總分100分中，相關項目最高可獲10分。有社區團體坦言不清楚支持政府的準則，而立法會議員更指新標準予人政治審查之感，恐令機構的資源不能聚焦於服務。

社署回覆傳媒查詢時指，由愛國愛港、支持特區政府施政的社福機構，協助推行福利政策，有利於確保福利工作落實到位，惠及有需要的市民及弱勢社群。除了新增支持政府政策的要求外，今次更新，亦增加在地區上建立地區聯絡的評分比重。社署表示，目的是凸顯地區策略性協作的重要性。

團體：不清楚支持政府準則 社區組織協會副主任施麗珊指，不清楚支持政府政策的準則，指社協較少舉辦慶祝「十一」的活動，但亦會安排有興趣的會員，參加開放設施的活動。她提到，社協亦有興建過渡性房屋，未知是否涵蓋在內（可獲加分）。她指，社福機構未必有資源籌辦相關的慶祝活動，認為社署以機構服務水平、專業程度、服務對象和網絡評估會較好。

社福界議員狄志遠坦言，新的標準令人感覺是政治審查，質疑相關評分與服務質素的提升無關，擔心若要機構舉辦支持政府政策的活動，或會令機構的精神和資源不能聚焦於服務，最終可能得不償失。