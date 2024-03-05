潛逃許智峯籲起底制裁港官 政府譴責

許智峯

【本報訊】被港府懸紅100萬元通緝，已流亡澳洲3年的立法會前議員許智峯，曾多次透過社交媒體鼓吹港獨及請求外國制裁香港及中國等。港府昨強烈譴責許公然要求外國對本港法官及司法人員、檢控官、執法人員和其他公務人員實施所謂「制裁」，並呼籲公眾對有關人員進行「起底」。港府斥許智峯的行為不止可能妨礙司法公正，亦可能構成企圖干犯《港區國安法》第29條的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。

行為或構成勾結外力罪 港府發言人表示，許智峯企圖勾結外國或境外勢力，公然叫囂向履職盡責的政府人員作出所謂「制裁」和進行「起底」，妄圖恫嚇有關人員，干預司法程序，阻撓政府依法履行職能，破壞法治，其拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭，予以強烈譴責。

發言人又指許智峯涉嫌干犯多宗罪行，但他不止沒有意願就其涉嫌違反法紀的所作所為面對執法和司法程序，反而透過欺騙法庭以獲准離港，誠信徹底破產，在竄逃外地後更繼續從事危害國家安全的行為和活動，令人髮指。許智峯目前正因涉嫌違反《香港國安法》中的「煽動分裂國家罪」、「煽動顛覆國家政權罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」而被懸紅通緝。任何資助許智峯繼續潛逃海外進行危害國家安全活動的人，亦需要面對刑責。

另外，個人資料私隱專員公署亦強烈譴責許智峯公然在網上發布貼文，在沒有相關人士同意下，披露香港特區法官、檢控官和執法人員的個人資料，並呼籲公眾向他提供有關人員進一步資料。私隱署強調許智峯相關行為可能構成私隱條例的「起底」罪行，予以強烈譴責。

私隱署提醒「起底」屬嚴重罪行，上載或轉載「起底」訊息都會干犯罪行。若公眾人士響應一些網上呼籲「起底」行動，而在沒有當事人同意下披露他們的個人資料，也可構成「起底」罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。