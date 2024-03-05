楊清奇：論壇版唔夠人撰寫 黎叫多約海外作者

《蘋果》主筆首作供 睇老闆文章收指示更明確 黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一的主筆楊清奇（筆名李平），首日以從犯證人身份作供。楊說，黎智英曾指示他多約海外作者，另為確保《蘋果日報》論壇版內容不會跟黎智英觀點「作對」，他一定會讀黎的專欄文章，形容文章較黎的口頭指示更明確。楊憶稱，黎說過相信英美等國不會坐視不理，表明不怕會因犯國安法被捕。

楊清奇昨日穿藍恤衫、黑色外套應訊。楊稱，自己在內地出生及就讀大學。他約於1993年來港，1998年加入《蘋果》，2015年升任主筆，負責寫社評及處理論壇版。楊稱，黎智英會指定作者及文章給他，都是些不滿意國安法的作者；也會在「飯盒會」中下達指示。

楊憶述，2020年7月一次「飯盒會」，他曾向黎智英反映，國安法生效後，論壇版作者不足。黎當時回答稱，如果香港作者不夠，便找多些海外作者。庭上展示名為「會議討論重點」的會議紀錄。其中一點是「多約海外作者」。楊稱，海外作者不甚擔心國安法的影響，相對較少顧忌，因此他們的批評往往較尖銳。楊亦關注紀錄標題中「討論」一詞，認為字眼不適合。楊直言，「飯盒會」基本上是各部門向黎智英請示，會上沒有意見交流。對楊而言，「飯盒會」目的是黎收集問題後再作指示。

另外，楊清奇指，黎智英在專欄文章中有很清晰的態度，為免論壇版觀點跟黎「作對」，他一定會讀黎的文章，形容黎的文章較其口頭指示更明確。楊續稱，2018年10月，前美國副總統彭斯就對華政策發表演講，黎智英曾就此跟他討論。黎覺得美國會帶領西方國家改變對華政策，趁中國弱勢落井下石，形容美國「反枱」。楊說，黎自此政治立場變得激進。自2019年反修例運動後，《蘋果》新聞角度亦趨激進並鼓勵抗爭；國安法生效後，再不追求平衡報道，而是批評為主。

稱黎不怕被捕 因信英美介入 2020年5月起，楊清奇和一些專欄作家，例如桑普、李兆富（筆名利世民）等人，曾多次受邀到黎的住所晚餐。席間，黎表示欲開設Twitter（現稱「X」）帳戶及辦英文版《蘋果》，用意是擴大黎及《蘋果》的影響力，讓美國人了解香港人權被壓迫的情況，從而透過制裁等較強硬的措施，牽制中國政府及港府。此外，眾人亦談及國安法，黎說「唔驚」被拘捕，認為英美等國家不會坐視不理，如果被拘捕，更證明中國及港府打壓人權。

楊清奇稱，《蘋果》高層曾指示他找桑普寫專欄，但楊認為不適合，建議別起用。另外楊指，李兆富因覺得某些黎智英Twitter內容或違反國安法，因此辭職。庭上展示黎傳給楊的訊息，黎提及「可以找到人分析習近平權鬥浮面的內情嗎？」「盡量多找有分量有內幕消息的人寫」。

涉案的4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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