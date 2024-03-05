迎西安青島個人遊旅客 酒店業準備就緒

【本報訊】國務院先前批准將西安、青島納入港澳「個人遊」城市，明日起實施。有酒店業界透露，已收到小量當地旅客訂房，更有部分酒店集團計劃在本月底至下月初前往當地作宣傳。有業內人士指，兩地遊客人均收入較高，認為消費能力較強。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，西安和青島距離香港較遠，預計將吸引更多過夜遊客。每有新的個人遊城市開放，當地遊客的消費能力就非常強勁，為抓住機遇，考察團正準備本月底至下個月初造訪西安、青島，在當地宣傳推廣其酒店和商場，希望在當地網絡搜尋中爭取更高的排名。

設計多條遊港路線 香港中旅維景國際酒店管理有限公司董事張琪騰透露，目前已收到小量西安、青島遊客的酒店預訂，預計後期隨着更多個人遊城市的開放，客房服務的需求將會增加，將額外增加10%的「炒散」人力來應對，薪資也會小幅上漲。

在旅遊路線方面，中旅社營銷運營中心總經理楊世鑫表示，正與青島及西安當地的旅遊部門接洽，為當地旅行社設計約4、5條遊港路線，予他們在當地推廣收客。此外，由於西安及青島屬新開放，相信經典景點如維港遊、太平山頂、主題公園遊仍具吸引力，會設計相關半天團；而文旅融合行程同樣受歡迎，如沙頭角遊、離島遊等，惟交通未必便捷，故旅客需訂車、船及門票服務。