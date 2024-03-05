機場招6300外勞 僅得880人報到

稱遇節日拖慢來港 擬擴至福建揀蟀 航運力受制人力資源等限制下，遲遲未回復疫前水平。運輸及物流局局長林世雄透露，機場在去年年中制訂的輸入勞工計劃6,300個名額之中，最新合共有880名外勞已抵港工作，只佔約14%。局方解釋招聘外勞時面對適應問題等困難，又撞正節日，影響勞工來港進程。當局相信機場三跑系統能在今年年底投入運作，運力亦能在年底全面復常。

林世雄昨在電台節目表示，截至今年2月底，有880名外勞已在機場工作，大部分仍處於學習階段，仍有1,000至2,000人正辦理手續等待來港。對於招聘進度過慢，林解釋，第一階段招聘約2,000名外勞時遇到挑戰，舉例行業首次在外地招聘勞工，剛好2月遇上農曆新年，部分勞工打算過年後才來港，拖慢整體招聘進度，又說第二階段招聘相信會比較順暢，未來或會擴大招聘範圍，至廣東省以外的福建等省市。

三跑系統料年底可運作 至於機場三跑系統被外媒指需延遲落成，林指出，現時機場第3條跑道已啟用，當中的中跑道及其他配套工程會在年底落成，有信心年底整個三跑系統今年年底可投入運作，亦有信心年底提供航班的載客運量，可回復至疫情前水平。他預計，機場在2035年可達致每年處理1.2億人次旅客和1,000萬噸貨物的目標。

林又提到，港珠澳大橋香港口岸大型自動化停車場，預計共提供6,000個泊車位，而第一期將於今年底落成，可提供1,000多個泊位，供澳門及廣東省駕車旅客，在停車場泊車後，乘車往機場轉機到海外，同時讓非轉機人士駕車來港旅客泊車後入境。

擴建亞博館未定時間表 至於亞洲博覽館第二期擴建時間表則暫未確定，目前已物色土地。亞博除提供展覽場地，亦可舉辦演唱會，第一期有1.1萬個座位，第二期擴建場地可容納兩萬個座位，相信有助推動盛事經濟。

預算案提出審視本港將來使用可持續航空燃料的目標。林表示，現時全球使用可持續航空燃料仍在起步階段，香港並不落後，當中國泰航空在2022年購入兩批可持續航空燃料，料到2030年消耗10%。根據統計，航空業佔全球總碳排放量約2%，屬是相當大佔比，而可持續航空燃料可減少碳排放約80%。