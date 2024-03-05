11號幹線工程影響156座墳墓 路署走線方案未釋居民憂慮

【本報訊】連接元朗至北大嶼山的11號幹線工程現正處於勘測及研究階段，走線將穿過藍地礦石場附近的一個認可殯葬區。路政署指屯門至掃管笏段約156座墳墓及金塔受影響，暫收到兩封相關反對信，已調整幹道走線避開部分墳地。有管理殯葬區墳墓的原區居民表示，祖墳已有300多年歷史，儘管位於施工區外，仍擔心工程對墳墓結構造成影響，希望當局改變走線。

路政署指11號幹線工程項目收到的反對書中，有兩份涉及藍地殯葬區BURGD22，相關資料將於今年第二季提交行政長官及行政會議審議。至於工程預計開工日期及受影響墳墓搬遷時間，署方則指具體開工日期仍在檢視中，該項目正處於勘查研究階段，待行政長官會同行會批准後，政府會適時展開土地清理工作及詳細設計工作等。

指當局無充分諮詢 一名殯葬區墳墓及金塔負責人表示，去年重陽節掃墓時，才發現墳墓上貼有通告，認為當局沒有充分諮詢村民，已向路政署提交反對意見。他指本身是屯門原居民，所打理的墳墓墓碑刻着祖先於清朝丁酉年離世，估計有逾300年歷史，故歷史價值極高。

他續稱，雖路政署後來確認該墳墓在施工範圍外，但根據署方提供的模擬地圖顯示，墳墓位於11號幹線分岔位下方，擔心開工時會對墳墓結構造成影響，甚或在墳墓附近動工會影響風水， 望當局重新審查走線方案，避免影響殯葬區。