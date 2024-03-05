當局：推遲人工島無礙房屋供應

【本報訊】上周公布的新一份《財政預算案》提出交椅洲人工島推展時間，仍待考慮公共財政狀況，需要審視工程開支效益，會按項目優次緩急調整推進，而原定於2025年開始填海的交椅洲人工島將需要延遲。有財金官員昨在電台節目中表示，推遲交椅洲人工島填海不影響土地及房屋供應，填海推進時機要再參詳。該官員透露，有財團曾聯絡政府表示有興趣包辦填海項目，當局會仔細評估不同財務方案，確保政府掌握土地主導權。

財金官員指出，由於2007至2016年間，因停止造地、基建及土地供應不足，令樓價上升兩倍。當時政府只能「呆望」樓價上升。現時政府會觀察樓市，確保住宅樓宇供應充足，不會再出現樓價飛升的情況。

被問公僕減薪稱怕負面影響 面對連續多年出現財政赤字，2023/2024年度財赤更高達逾千億元，2024/2025年亦預測有逾480億元財赤，該官員指國際貨幣基金組織來港評估，指政府財政穩健、緩衝空間很闊，不少評級和金融機構、專業投資者及金融市場人士，亦歡迎和贊同港府發債，利用市場資金，確保基建項目能按時上馬。當局亦重申不會將發債得來的錢用於日常開支上，預期經營及綜合帳戶將分別於2年及3年後恢復收支平衡，毋須擔心政府出現結構性財赤。

至於縮減公務員編制及減薪，該官員指政府編制、人工會牽動私人市場，不希望對打工仔有負面影響。新一屆政府將透過精簡程序及使用科技等，冀不增加人手仍可提升效率。