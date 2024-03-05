營運簡屋設賞罰制 達標獲額外服務費

計算入住率 鼓勵自動轉帳交租 政府推出「簡約公屋」計劃，目標是在未來5年興建約3萬個單位。位於元朗攸壆路屬於首個簡約公屋項目，營運及管理服務合約於本月初招標，當局指目前已有數十個組織如管理公司、非政府組織向政府了解標書，成功中標的機構為免他們「做又三十六、唔做又三十六」，政府將推出獎罰機制，衡量的因素包括入住率、關鍵職效指標（KPI)、住戶以自動轉帳交租比例等，當局又指對簡約公屋「搶手」，對入住率有信心。

位於元朗攸壆路的簡約公屋項目預計提供約2,100個單位，並可於2025年第一季入伙，營運合約招標期由3月1日開始，4月19日截標，房屋局於3月15日會為有興趣投標並已登記的管理公司和非政府機構，就投標事宜舉行招標簡介會。房屋局副秘書長王明慧預計將在7月公布中標者。

房屋局副局長戴尚誠表示，有別於一般物業管理合約，簡約公屋合約主要包括住戶事務管理、物業管理、清潔服務、保安服務、日常保養維修，亦涵蓋社會服務，以及管理和營運配套設施等範疇，而機構需要提供不同的社會服務，包括幫助居民融入社區、居民的求職支援、對老人和殘疾人士的支援等，亦需要在指定地點經營洗衣店、便利商店、冷凍食品店等零售設施。

投標採雙信封 考慮技術價格 在標書方面，戴尚誠指投標書採用雙信封制度，即技術計劃書與價格標書分開兩個信封密封提交，而營運中住戶的租金直接繳交政府，因此投標者只需考慮他們按投標書要求的服務計算價格。他強調「不一定價低者得」，兩份標書將以50：50的比例結合，得出綜合分數的排名。

當局指為避免出現「做又三十六、唔做又三十六」的情況，將為營運機構設立獎罰機制，如機構能游說超過九成租戶以自動轉帳交租，可額外獲得1%服務費的獎金；以及入住率達到「接近滿」，最高可獲得額外7.5%服務費的獎金。即機構每月最高可獲得8.5%服務費的額外獎金，但王明慧指必須要「好高好高」、「接近滿」才可獲得最高獎金。而為機構所設立的KPI，將會按完全符合、局部符合、完全不符合等評級，按合約作出服務費的相應調整。戴指由於計算的方程式複雜，可能同時出現罰款和獎勵的情況。

至於入住率能否達標，戴指房屋局會直接聯絡輪候公屋3年以上的申請者，邀請他們申請，加上租金只需740至1,420元，相信具有吸引性，預計最終入住率可以超過九成，直言反而在煩惱處理申請時應如何計分。他指將會在今年第二季之內公布申請資格和詳情，並向合資格用戶發信邀請。

雖然中標機構有5年的「營運期」，但戴指將採用3加2模式，即機構如在3年內達標，則可延續兩年合約，被問到如機構表現太差，會否中斷合約，他指「入得標，一定係有經驗公司」，因此相信「唔會（中斷）」，王明慧亦指營運期間政府會與機構「拖住手」，並持續檢視機構工作。記者曾卓琳

當局表示對簡約公屋「搶手」有信心。 簡約公屋營運機構獎罰機制